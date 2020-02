"Xalqımıza və dövlətimizə sədaqətlə xidmətimizi davam etdirəcəyik" - Deputat seçilən Cavid Osmanov

"Fevralın 9-da keçirilən Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər növbəti dəfə onu göstərdi ki, Azərbaycan doğrudan da dövlət başçımızın tapşırıqları əsasında demokratik xətlə keçirilir. Azərbaycanda keçirilən bu seçkilər tamamilə demokratik, şəffaf və açıq şəkildə keçirilirdi".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri saytımıza fevralın 9-da keçirilən Parlament seçkilərindən danışarkən deputat Cavid Osmanov deyib. O, həmçinin əlavə edib:

"Mənim qələbəm isə birinci növbədə Yeni Azərbaycan Partiyasının qələbəsidir. Azərbaycan üzrə baxanda görürük ki, bir çox dairələrdən seçilənlər YAP-ın nümayəndələridir. Bunu YAP-ın qələbəsi kimi qiymətləndirmək düzgün olardı. Eyni zamanda insanlarımız seçkidə çox aktiv şəkildə iştirak edirdilər.

Bir daha mən YAP-ın rəhbərliyinə, cənab prezidentə, partiyamızın sədr müavini Mehriban xanıma, həmçinin Ağdaşlı seçicilərimi dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bundan sonra da partiyamıza, müstəqilliyimizə, xalqımıza və dövlətimizə sədaqətlə xidmətimizi davam etdirəcəyik".

Cavidan Mirzəzadə / Metbuat.az

