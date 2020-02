"Formula 1" ilə əlaqədar 10 min iş yeri açılır

""Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisi ilə əlaqədar hər il ölkədə 10 min yeni iş yeri açılır".

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin icraçı direktoru Arif Rəhimov Bakı Konqres Mərkəzində "İrimiqyaslı idman yarışlarının keçirilməsinin ölkəyə faydaları" adlı beynəlxalq konfransda çıxışında deyib.

O bildirib ki, böyük tədbirlər zamanı ekoloji cəhətdən düzgün davranmaq lazımdır.

Qeyd edək ki, bu il "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisi bu il iyunun 5-7-də keçiriləcək.

