Azərbaycanda evdən qadın və kişinin meyiti bu halda tapıldı - TÜKÜRPƏRDƏN VİDEO

Sosial şəbəkələrdə yayılan video böyük müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycanda çəkildiyi iddia edilən videoda bir evdə divanda qadının və yerdə kişinin cansız bədəni tapılıb. Evə girən şəxslər meyitləri kameraya çəkməyə və bu şəxslərin nədən ölmələrini araşdırmağa çalışıb.

Videodan görünür ki, həmin şəxslər polis əməkdaşları deyil. Ölən şəxslərin kamera çəkən şəxs tərəfindən ələ salınması sosial şəbəkələrdə ciddi tənqid olunub.

Videonun harada çəkilməsi və ölən şəxslərin hansı səbəbdən ölməsi hələlik məlum deyil.

Videonu təqdim edirik!Azyaşlıların baxması məsləhət deyil.(oxu24.com)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.