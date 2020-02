MTN-nin şöbə rəisinə - AĞIR CƏZA - MƏHKƏMƏ

Bakı Hərbi Məhkəməsində ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin (MTN) dövlətə xəyanətdə təqsirləndirilən sabiq şöbə rəisi Zakir İsmayılov və onunla birgə ittiham olunan həyat yoldaşı Nəzakət İsmayılovanın barələrində olan cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hakim Camal Ramazanovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxunub.

Hökmə əsasən, Z. İsmayılov 19 il, onun həyat yoldaşı N. İsmayılova isə 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər.



Hökmdən narazı qalan təqsirləndirilən şəxslər apelyasiya şikayəti verib.



Bununla yanaşı Hərbi prokuror Xanlar Vəliyev də apelyasiya protesti verib.



Hazırda hər iki tərəfin şikayəti Bakı Apelyasiya Məhkəməsində hakim Faiq Qasımovun icraatında araşdırılır.



Qeyd edək ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) ictimai əlaqələr şöbəsinin yaydığı məlumata görə, keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində şöbə rəisi olmuş Zakir İsmayılov xarici xüsusi xidmət orqanları tərəfindən maddi maraq müqabilində xüsusi təxəllüs verilməklə məxfi əməkdaşlığa cəlb edilib. Zakir İsmayılov MTN-də şöbə rəisi və digər məsul vəzifələrdə işlədiyi dövrdə Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyi və milli maraqları zərərinə fəaliyyət göstərərək tutduğu vəzifələrə görə ona məlum olan, habelə əldə edə bildiyi əks-kəşfiyyat fəaliyyəti üzrə sənədlər, şəxsi heyət barədə və digər məxfi məlumatları, eləcə də 2015-ci ildən etibarən təqaüddə olduğu dövrdə keçmiş əlaqə və imkanlarından istifadə edərək təhlükəsizlik orqanlarında baş verən dəyişikliklər barədə məlumatları, Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarına qarşı kəşfiyyat işlərinin mümkün üsulları barədə təhlillərini müntəzəm olaraq xarici xüsusi xidmət orqanına təqdim etməklə dövlətə xəyanət edib.



İstintaq araşdırması zamanı Z. İsmayılovun həyat yoldaşı Nəzakət İsmayılovanın da cinayət əməlində iştirakı müəyyənləşib.(apa)

