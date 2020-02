Cüdo üzrə olimpiya çempionu Elnur Məmmədliyə vəzifə verilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, keçmiş idmançı bu dəfə Azərbaycan Republikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyindəki Milli Aerokosmik Agentliyinə müavin vəzifəsinə təyin edilib.

Xatırladaq ki, Elnur Məmmədli 2016-cı ildə Yol Patrul Xidmətindəki işindən ayrılmış, keçmiş DTX rəisi Mədət Quliyev tərəfindən DTX-da şöbə rəisi postuna təyin edilmişdi

