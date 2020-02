"Bəzi radikal dairələr beynəlxalq təşkilatların rəylərini təhrif edir, saxtakarlıq edirlər" - ŞƏRH

"Beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki seçkilərlə bağlı rəylərində müsbətə doğru dəyişikliklər var. Bu onunla bağlıdır ki, ölkəmizdəki seçki praktikası, seçki mexanizmləri dəyişilib. Xüsusilə seçicilərin seçkilərə hazırlanması, namizədlərin qeydiyyatı üçün tam şəraitin yaradılması, namizədlərin təbliğat-təşviqat kampaniyaları üçün lazımi addımların atılması beynəlxalq təşkilatların fikirlərinin müsbətə doğru dəyişməsinə səbəb oldu. Beynəlxalq təşkilatlara sübut olunub ki, Azərbaycanda özünəməxsus seçki modeli formalaşıb və bu model beynəlxalq təcrübəni və normativləri, Azərbaycan qanunvericiliyini, milli-mənəvi, tarixi xüsusiyyətlərini əks etdirən modeldir."

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri seçkilərlə bağlı saytımıza danışan siyasi şərhçi Aydın Quliyev deyib. O həmçinin əlavə edib ki, bəzi radikar dairələr seçkilərlə bağlı insanların fikrini mənfiyə doğru dəyişdirməyə çalışırlar:

"Bu ilki seçkilər müəyyən yeniliklərlə yadda qaldı, parlamentin tərkibi yeniləndi. Müəyyən mübahisəli faktları nəzərə almasaq, ümumən bütün proseslər xalqın gözü qarşısında baş verdi. Nəticələrə cəmiyyətimizdə anlaşıqlı münasibət var. Bəzi radikal dairələr seçkinin nəticələrini dəyişdirmək, seçkinin nəticələri ilə bağlı xalqın fikrini dəyişdirmək istəsələr də, bu uğursuzluqla nəticələndi. Radikal dairələr müəyyən məntəqələrə aid olan faktları bütün seçkilərə aidmiş kimi təqdim etməklə ölkə miqyasında seçkinin nəticələrinə şübhələr oyatmağa çalışırlar. Hətta radikal dairələrin bəziləri beynəlxalq təşkilatların seçki ilə bağlı rəylərini təhrif etməyə, saxtakarlıq etməyə çalışırlar".

Deputat seçilən gənclərlə bağlı isə Aydın Quliyev bunları deyib:

"Parlamentdə gənc deputatların olması hələki məsələnin hamısı demək deyil. Hər şey ondan asılı olacaq ki, o gənclər parlamentdə özlərini aktiv nümayiş etdirəcəklərmi? Buraxılmış parlamentdə də gənclər var idi və həmin gənclər açığı özünü doğrultmadı. Hətta Azərbaycan dövlətçiliyinə və milli-mənəvi dəyərlərə zidd açıqlamalar verən deputatlar da oldu. Yeni deputatlar bundan nəticə çıxarmalıdırlar və fəaliyyətlərini daha aktiv, dövlətin mənafelərinə uyğun qurmağı bacarmalıdırlar".

Seçkilərlə bağlı fikirlərini saytımızla bölüşən politoloq İlyas Hüseynov isə seçkilərin şəffaf şəkildə keçirildiyini və gənclərin kifayət qədər yer qazandığını qeyd edib:

"Seçkilərin nəticələrini yaxşı qiymətləndirirəm. Parlament seçkilərini izləməyə gələn beynəlxalq müşahidəçilərin rəylərinə əsaslanaraq demək olar ki, seçkilər açıq, şəffaf və demokratik şəraitdə keçirildi. Seçkilərin keçirilməsi üçün Mərkəzi Seçki Komissiyası bütün beynəlxalq standartlara uyğun rəqabət mühitinin formalaşması üçün tədbirlər həyata keçirmişdi. Seçkidən öncə, təbliğat-təşviqat dövründə namizədlər üçün bərabər imkanlar yaradılmışdı.

Seçkilərin nəticələrinə gəlincə, deyə bilərəm ki, parlamentdə gənclər də kifayət qədər mandat qazandı. Yeni parlamentə bizim ümidimiz çox böyükdür. Xüsusilə gənclərə böyük etimad var, çox potensiallı və ictimai rəydə özünü təsdiq etmiş gənclər parlamentdə təmsil olunacaqlar. Düşünürəm ki, bizim etimadımız qarşılığında onlar da layiqli deputat olacaqlar. Həm seçicilərin problemləri ilə maraqlanacaqlar, həm seçicilərlə tez-tez görüşlər keçirəcəklər. həm də aktiv deputat olacaqlar".

Mirzəzadə Cavidan / Metbuat.az

