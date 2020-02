2019-cu ildə Azərbaycana səfər edən Rusiya vətəndaşlarının sayı 932 min nəfər təşkil edib.

Dövlət Turizm Agentliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bu da 2018-ci illə müqayisədə 6.1% artım deməkdir.

Bu ilin yanvar ayında isə Azərbaycana 67884 Rusiya vətəndaşı gəlib. Bu isə 2019-cu ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 20.5% artım hesab olunur.

