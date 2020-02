Bakıda sürücü uşaqlarının həyatını təhlükəyə atdı - VİDEO

Bakıda sürücünün avtomobili şüşəsiz şəkildə idarə etməsinin görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sözügedən görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb.

Görüntülər Bakı Dairəvi yolunda lentə alınıb. “VAZ 21011” markalı avtomobilin sürücüsü nəqliyyat vasitəsini arxa şüşəsi olmadan idarə edib. Videogörüntülərdə avtomobilin arxa sərnişin oturacağında azyaşlı uşaqların olması diqqət çəkib.

Avtomobilin bu vəziyyətdə olması sərnişinlərin həyatı üçün kifayət qədər təhlükəlidir. Baş verə biləcək qəza anında ağır xəsarət və ölüm qaçılmaz ola bilər.(Oxu.az)

