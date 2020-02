6 yaşlı uşaq mənzildə gizli otaq tapdı - VİDEO

İngiltərədə ata qızı üçün inanılmaz sürpriz hazırlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ata qızı dünyaya gələrkən onun otağında gizli yer hazırlayıb və orda qızıldan ibarət xəzinə gizlədib.

Qız 6 yaşına çatanda ata xəzinənin olduğu xəritəni uşağın çarpayısının altında qoyub. Qızcığaz xəritənin təsadüfən tapdığını güman edərək, onu sevincli halda atasına göstərib.

Onlar otaqda xəzinənin axtarışına çıxıblar. Atanın apardığı bir neçə saatlıq formal axtarışdan sonra gizli otaq tapılıb və qız həmin otaqdakı qızıl-zinət əşyalarını üzə çıxarıb. Uşağa sevinc bəxş etmək üçün hazırlanan plan dünya mediasında böyük maraqla qarşılanıb.(Publika.az)

