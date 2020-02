Ərdoğanı təhqir edən şəxs RAKETLƏ VURULDU - FOTO

Türkiyə ordusuna və prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana qarşı nalayiq ifadələr işlədən Suriya agentliyinin jurnalisti Şadi Hilvanın olduğu avtomobil raket atəşinə tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Suriya müxalif qüvvələrinin açdığı atəş nəticəsində jurnalist və onunla avtomobildə olan digər şəxslər ağır yaralanıb. Onlar xəstəxanaya yerləşdirilib.

Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl jurnalist İdlibdəki Türkiyə ordusuna məxsus müşahidə məntəqəsinin qarşısında video çəkərək, hərbçiləri təhqir edib.

Anar / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.