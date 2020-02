Əxlaqsız videodakı qızı övladına bənzədən atadan DƏHŞƏTLİ ƏMƏL - FOTO

Türkiyədə atasının Şeyma adlı qızını öldürməsi səbəbi hər kəsi dəhşətə gətirib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, ailə üzvlərinin sözlərinə görə, Yıldız adlı şəxs internetdə yayılan əxlaqsız videodakı qızı övladına bənzədib. Ata qəzəblənərək qızına zərbələr endirib. Nəticədə o qızını qətlə yetirib. Ardınca türkiyəli yoldan keçən piyadaya qızını qətlə yetirdiyini deyib. Bir neçə saat gizlənən ata sonda özü könüllü polisə təslim olub.

Məlumata görə, videodakı qızın Şeyma olduğu təsdiqini tapmayıb. Hadisə barədə araşdırmalar davam edir.

