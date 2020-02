İdlibdə Suriya ordusunun 55 hərbçisi zərərsizləşdirilib.

Metbuat.az-xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi bildirib.

Nazirlikdən bildirilib: "Müxtəlif mənbələrdən alınan son məlumata görə, bu gün İdlib bölgəsində Suriya rejiminin 55 ünsürqü zərərsizləşdirilib".

Daha əvvəl Ankara 101 Suriya hərbçisinin zərərsizləşdirildiyini bildirib.

Xatırladaq ki, fevralın 3-də Suriya ordusunun İdlibdə açdığı atəş nəticəsində 8 türk əsgəri və mülki şəxs həlak olub.

