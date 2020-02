Hicran Hüseynova istefa verəcək

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova vəzifəsindən azad ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb H.Hüseynovanın fevralın 9-da keçirilən növbədənkənar parlament seçkilərində 41 saylı Sumqayıt birinci seçki dairəsindən qalib olmasıdır.

O, seçkilərə qatıldığı üçün Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri vəzifəsindən müvəqqəti gedib, məzuniyyət götürüb.

H.Hüseynovanın deputat seçildiyi rəsmiləşərsə, icraedici orqandakı vəzifəsindən azad ediləcək.

