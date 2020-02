Bakıda gənc qızın maşının üzərində etdiyi hərəkətlər müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkədə yayılan görüntülərdə gənc xanım hərəkətdə olan Mersedes markalı avtomobilin damına çıxaraq rəqs edib.

Qız bu hərəkəti ilə ətrafdakı insanların diqqətini cəlb edə bilsə də, sosial şəbəkədə tənqid olunub.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.