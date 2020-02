İki dairə üzrə 3 məntəqədə səsvermənin nəticələri ləğv olundu

Parlament seçkiləri ilə əlaqədar 111 saylı Zaqatala seçki dairəsi üzrə 2, 123 saylı Kəlbəcər Seçki dairəsi üzrə 1 seçki məntəqəsində səsvermənin nəticəsi ləğv olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 111 saylı Zaqatala Dairə Seçki Komissiyasının sədri Zöhrab İsmayılov açıqlamasında bildirib ki, dairə üzrə 4 və 43 saylı seçki məntəqələrində müəyyən qayda pozuntularına yol verilməsi ilə bağlı komissiyaya məlumat daxil olub.

Daxil olan şikayət araşdırılıb və həmin məntəqələrdə müəyyən qanun pozuntularına yol verildiyi təsdiq olunub. Komissiyanın qərarı ilə həmin məntəqələrdə səsvermənin nəticələri etibarsız sayılıb.

123 saylı Kəlbəcər Dairə Seçki Komissiyasının sədri Adil Murtuzayev də açıqlamasında bildirib ki, dairə üzrə 10 saylı seçki məntəqəsində seçicilərin iradəsini müəyyən etmək mümkün olmadığına görə, həmin məntəqədə səsvermənin nəticələri ləğv edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.