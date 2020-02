Türkiyənin İzmir şəhərində ağır avtomobil qəzası baş verib.

Metbuat.az "haberler.com"a istinadən xəbər verir ki, yük maşını ilə qızıl mədəninə işçi daşıyan servis avtobusunun toqquşması nəticəsində 4 nəfər ölüb, 8 nəfər isə yaralanıb.

