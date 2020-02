Hərbi Hava Qüvvələrinin məşhur pilotu Rəşad Əkbərov dünyasını dəyişib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Vüqar İbadov məlumat yayıb.

O bildirib ki, R.Əkbərov qəfil ürəktutmasından vəfat edib.

