Rauf Arifoğludan müraciət: "35 saylı Xətai dairəsində nəticələr ləğv olunsun!" - FOTO

"Yeni Müsavat” qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu qalib olduğu 35 saylı Xətai seçki dairəsində nəticələrin ləğv olunması üçün MSK-ya müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə R.Arifoğlu sosial şəbəkədəki səhifəsində yazıb.

"MSK 35-ci dairədə nəticələri ləğv etsin, bir daha yarışaq. Sosial şəbəkədə fırtına yaradırlar! Bütün seçki boyu saxtakarlıqlara əl atanlar bizi saxta yolla seçilməkdə suçlayırlar! İnsanları manipulyasiya edirlər! Təmiz, halal bir qələbə qazanmışam! 5000 fərqlə özündən razı rəqibimi qutuda qoymuşam! Qane olmurmu? Qəbul etmirmi? Hadi, mən də razıyam! Bir daha yarışaq! Heç nə dəyişməyəcək! Yenə udacam!”.

Xatırladaq ki, bu dairədə onun rəqibi Ümid partiyasının sədri İqbal Ağazadə olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.