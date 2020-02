"Miqrant alveri"nə görə həbs edilən Əlövsət Əliyev - AZADLIĞA BURAXILDI

Bir neçə ay bundan öncə Almaniyada həbs edilən Əlövsət Əliyev azadlıqdadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda onun oğlu Türkel Rüstəmxanlı sosial şəbəkədə məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, ötən il Almaniyada polis "miqrant alveri" ilə məşğul olan azərbaycanlılardan ibarət dəstəyə qarşı əməliyyat təşkil edib. Saxlanılanlardan biri də Ə.Əliyev idi.

Xatırladaq ki, Ə.Əliyev 2015-ci ildə ailəsi ilə birlikdə Almaniyaya mühacirətə gedib. O, Almaniyanın Düsseldorf şəhərində “Leqat” inteqrasiya mərkəzini təsis edərək bu ölkədə yaşayan miqrant və mühacirlərə hüquqi xidmət göstərib.

