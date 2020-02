Dünya bu qadından danışır: Qızı ilə eyni yaşda görünür - FOTOLAR

ABŞ-ın Kaliforniya ştatında yaşayan 43 yaşlı müəllim Colen Diaz və 19 yaşlı qızı Meilani Parkzın zahiri görünüşləri hər kəsi təəccübləndirir.

Metbuat.az "Daily Mail"ə istinadən xəbər verir ki, onları görənlər Colenin ana olduğunu yox, Meilaninin bacısı olduğunu düşünürlər. Dünya mediasının da diqqətinin çəkən 43 yaşlı Colen bildirib ki, cildinin bu cür gənc qalmasının səbəbi 12-13 yaşlarından cildinə qulluq etməsidir:

"Hər zaman sağlam və aktiv həyatım olub. Nadir hallarda içki içirəm, çox istirahət edirəm və sabit dieta saxlayıram. Hər səhər və gecə üzümü su ilə yaxşıca təmizləyirəm. Yağışlı günlərdə belə güneş kremindən istifadə edirəm".

Colen gənc qalmağın həm də psixoloji məsələ olduğunu bildirib.

