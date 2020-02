Milli Məclisə yeni sədr seçiləcək

VI çağırış Milli Məclisin ilk iclasının gündəliyində müzakirə ediləcək məsələlər məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Milli Məclisin Daxili Nizamnaməsinə əsasən, parlamentin növbəti çağırışının birinci iclasını Milli Məclisin ən qocaman deputatı açır, Milli Məclisə seçilmiş deputatların siyahısını oxuyur və Milli Məclisin Sədri seçilənədək birinci iclası aparır.

Milli Məclisin birinci iclasına sədrlik edənin təklifi ilə Hesablayıcı komissiya seçiləcək və bu barədə qərar qəbul edildikdən sonra Milli Məclisin Sədri və onun müavinləri seçiləcək, bununla da Milli Məclisin növbəti çağırışının birinci iclası işini bitirəcək.

Qeyd edək ki, VI çağırış Milli Məclisin ilk iclasının mart ayının əvvəlində keçiriləcəyi gözlənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.