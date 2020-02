CXP (Cümhuriyyət Xalq Partiyası) sədri Kamal Qılıncdaroğlu ötən gün keçirdiyi iclasda FETÖ-nün siyasi qolları ilə bağlı açıqlamalar verib.

Metbuat.az "haberler.com"a istinadən bildirir ki, onun bu açıqlamasında Ərdoğanın da bu qollardan biri olduğunu deməsi skandala səbəb olub. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ona cavab verərək deyib ki, Qılıcdaroğlu FETÖ-nün əli ilə o vəzifədə oturur.

Son açıqlamasından sonra Ərdoğan hüquqi yola baş vurub. O, 500 min lirəlik təzminat tələb edir.

