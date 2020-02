10 ən seksual sovet ulduzu...- FOTOLAR

Onların gözəlliyi müasir dövrün aktirasaları ilə müqayisə oluna bilməz. Həmin aktrisaların fotoları müxtəlif proqramlarla gözəlləşdirmir, cərrahi əməliyyatlarla dəyişilmirdilər, elə buna görə də çox saf və təbii gözəlliyə sahib idilər. Elə təbii gözəllik, istedad bu aktrisaların Sovet Filminin ulduzlarına çevirdi. Onlara tamaşa edən kişilər gözəlliklərinə heyran qalır, qadınlar isə gizli bir paxıllıq duyub bəzən tənqid edirdilər.



Metbuat.az 10 ən gözəl, istedadlı Sovet İttifaqı aktrisasını təqdim edir.

Marqarita Terixova



Sanki Botticelli'nin rəsmlərindən olduğu kimi, aktrisa filmdə hər kəsi oynaya bilərdi. Ən uğurlu rolu isə "Dartanyan və 3 Müşketyor" filmində məkrli və cazibədar Milady obrazı idi.



Elena Proklova

"Mimino" filmindəki o çox gözəl stüardessa Larisa İvanovna rolu ilə hələ də qəlbləri fəth edir.

Vera Alentova

O Sovet kinosu tarixinin ən güclü və parlaq qadın simvollarından biri idi.Katya Tixomirova rolu ona böyük uğur qazandırıb.

Anastasiya Vertinskaya



Vertinsky'nin soyuq görünüşü, iri gözləri ilk baxışdan insanı fəth edirdi.

Lyudmila Savelyeva

Kino tarixində ən yaxşı Natasha Rostova rolunu o ifa edib.

Natalya Varley

Gəncliyində aktrisa çətin bir seçim etməli idi: Sirk və ya kino. Xoşbəxtlikdən, Varley ikincisini seçdi.

Lyubov Polyçuk

Lyubov Polychuk tez-tez komediyalarda oynayırdı və heç vaxt gülünc və komedik görünməkdən çəkinmirdi.

Olga Kabo

Olga Kabo mükəmməl bir gözəllik ilə yanaşı həssas görünüşə həm də cəsarətə malik idi. Aktrisa həmişə özü filmlərində bütün təhlükəli rolları ifa edirdi.

Barbara Brylska

Eldar Ryazanovun "Taleyin ironiyası", ya da "Həmişə təmizlikdə" filmindən sonra sovet tamaşaçıları cazibədar Polşa qızına heyran qaldılar.

Svetlana Svetlichnaya

Avropada- Bricit Bardot, SSRİ-də - Svetlana Svetlichnaya var idi.

Gülbəniz Hüseynli. / Metbuat.az

