Yaponiya rəhbərliyi koronavirus xəstəliyindən ilk ölüm faktını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəstəliyin qurbanı 80 yaşlı qadın olub.

O, Tokio yaxınlığındakı Kanaqava rayonunda ölüb.

Xatırladaq ki, koronavirusdan ölənlərin ümumi sayı 1 369 nəfərə çatıb, yoluxanların sayı isə 60 mini keçib.

