Rauf Arifoğlunun lider olduğu dairədə nəticə ləğv edildi - SON DƏQİQƏ

Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu gün keçirilən iclasında fevralın 9-da keçirilmiş Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar 35 saylı Xətai üçüncü seçki dairəsindən deputatlığa namizəd İqbal Ağazadə və salahiyyətli nümayəndəsi Rafael Tağızadənin müraciətinə baxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki,məsələ ilə bağlı MSK üzvü Ramiz İbrahimov məlumat verib.

MSK üzvü bildirib ki, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərin araşdırılması zamanı Ekspert Qrupu tərəfindən belə bir qənaətə gəlinib ki, həqəiqətən də seçki qanunvericiliyinin pozuntularına yol verilib:

“3 və saylı məntəqə seçki komissiyasında protokol verilməyib. Bir çox məntəqələrdə bu cür pozuntulara yol verilib. Bu hallar da onu göstərir ki, seçicilərin həqiqi iradəsini müəyyənləşdirməyə imkan verilməyib. Protokolların hansının düzgün olması qeyri-mümkündür. Dairənin 33 məntəqəsinin 30-da belə hallar müəyyən edilib. Hesab edirəm ki, səsvermənin nəticələri etibarsız sayılmalıdır”.

Həmçinin, 33 məntəqədən 30-da pozuntu hallarına yol verildiyi bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.