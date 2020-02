81 saylı Beyləqan Seçki Dairəsindən deputatlığa namizəd Anar Məmmədov və digər şəxslərin müraciətinə baxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə MSK-nın katibi Arifə Muxtarova məlumat verib.

A. Muxtarova müraciətlərin araşdırılması üçün DSK-ya göndərilməsini təklif edib.

MSK müraciətlərin DSK-ya göndərilməsinə qərar verib.

Qeyd edək ki, bu dairədə YAP-ın namizədi Şahin İsmayılov lider namizəd elan olunub.

