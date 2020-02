Rusiyada ermənilərin təsis etdiyi “Ararat” futbol klubu fəaliyyətini dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Futbol İttifaqının baş katibinin müavini Denis Roqaçyov açıqlama verib. Onun sözlərinə görə, klubun borclu olması ilə əlaqədar lisenziyası ləğv edilib.



Qeyd edək ki, “Ararat” futbol klubu 2017-ci ildə yaradılmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.