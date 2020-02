Türkiyədə ard-arda iki zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb.

Qeyd olunur ki, Aralıq dənizində yerin 11 kilometr dərinliyində baş verən zəlzələ 4.1 bal gücündə hiss olunub. Digər bir zəlzələ isə Elazığ vilayətinin Sivricə rayonunda qeydə alınıb. Zəlzələnin şiddəti 3.2 bal olub.

