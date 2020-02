Prezidentdən güzəştli mənzillərlə bağlı MÜHÜM FƏRMAN

Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin fəaliyyəti ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında” 2016-cı il 16 noyabr tarixli 1113 nömrəli fərmanda dəyişiklik edilməsi barədə fərman imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fərmana əsasən, “Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin sərəncamında olan mənzilləri vətəndaşların güzəştlə əldə etməsi Qaydası”nda dəyişiklik edilib.

Bu Qayda Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin, “MİDA” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin, habelə vətəndaşların yaşayış sahələrinə ehtiyacının ödənilməsi məqsədi ilə Agentliklə və ya “MİDA” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti ilə bağlanmış müqavilə əsasında çoxmənzilli binalar inşa edərək, üzərində mülkiyyət hüququ dövlət qeydiyyatına, o cümlədən qabaqcadan qeydiyyata alınmış və ya Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 144.5-ci maddəsinə uyğun olaraq üzərində mülkiyyət hüquqları daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınmış paylara bağlı mənzilləri vətəndaşlara Qaydada müəyyən edilmiş şərtlərlə satmaq öhdəliyi götürmüş investorun sərəncamında olan mənzilləri Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının güzəştlə əldə etməsi şərtlərini və mexanizmini müəyyən edir. Dəyişiklik isə bu Qayda çərçivəsində mənzillərin əvəzləşdirilməsi halları ilə bağlıdır.

Qaydaya əsasən, mənzilləri güzəştlə əldə etmək hüququ olan ailə və ya şəxs bu hüquqdan yalnız bir dəfə istifadə edə bilər. İndiyə qədər bu məhdudiyyət Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin Agentliyin razılığı ilə mənzillərin əvəzləşdirilməsi hallarına tətbiq edilməyib. Dəyişikliyə əsasən, bu məhdudiyyətin Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin Agentliyin razılığı ilə mənzillərin əvəzləşdirilməsi hallarına tətbiq edilməməsi ilə bağlı müddəa ləğv olunub.

Xatırladaq ki, mənzillərin əvəzləşdirilməsi onun sahibinin Agentliyə, habelə mənzili əldə etdiyi cəmiyyətə əsaslandırılmış yazılı müraciəti ilə həyata keçirilib və bu məsələyə Agentlik tərəfindən növbədənkənar olaraq, “İnzibati icraat haqqında” qanun ilə müəyyən edilmiş qaydada baxılıb. Mənzillərin əvəzləşdirilməsinə yol verilən halları Nazirlər Kabineti müəyyən edib.

