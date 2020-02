Şirvan şəhərində iki gün əvvəl doğulan körpə ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hacıqabul sakini, 1999-cu il təvəllüdlü Mecdinova Türkan Güləhməd qızı fevralın 12-də oğlan uşağı dünyaya gətirib.

Bu gün səhər saatlarında körpə ölüb.

Körpənin meyiti müayinə olunmaq üçün Şirvan morquna yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

