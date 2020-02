Sosial şəbəkələrdə yayılan tutuquşunun “sevgisini etiraf etməsi” barədə video görənləri güldürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “eşqə düşmüş” tutuquşu özünü dişi bayquşa sevdirməyə çalışır.

Lakin bayquş başqa cins quş olduğu üçün onun “sevgisini” cavabsız qoyub.

Videoda tutuquşunun incə şəkildə bayquşa toxunması, onu sığallaması və zarafatyana dişləməsi əks olunub.(Oxu.az)

