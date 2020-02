Çində yeni növ COVID-19 koronavirusundan ölənlərin sayı 1380 nəfərə çatıb.

Metbuat.az "Tass-a " istinadən xəbər verir ki, ölkədə yeni növ koronavirusa yoluxanların sayı 63851 nəfərə çatıb, xəstəlikdən sağalanların sayı isə 6723 nəfər təşkil edib.

Daha əvvəl 1488 nəfərin öldüyü, 63918 nəfərin virusa yoluxduğu, 6982 nəfərin isə sağaldığı bildirilirdi. Hubey əyalətindən daxil olan məlumatların səhvən iki dəfə hesablanmasından sonra təqdim edilən məlumatlarda düzəliş edilib.

