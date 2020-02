Eldar Əzizovdan YENİ TƏYİNAT - FOTO

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində (BŞİH) kadr dəyişikliyi olub.



Metbuat.az xəbər verir ki,Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizovun əmrilə qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri İsrafil Kərimov başqa vəzifəyə təyinat alıb.

Bu səbəbdən də BŞİH-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri vəzifəsinə Metin Adil oğlu Hüseynov təyinat alıb.



İsrafil Kərimov isə İctimai-siyasi, humanitar məsələlər və dini qurumlarla iş şöbəsinin müdir müavini təyin olunub.



Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən faktı təsdiqləyiblər.(Modern.az)

