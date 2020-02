Rusiyada hərbçi tərəfindən sevgilisinə maraqlı evlilik təklifi olub.

Metbuat.az “zvezda”ya istinadən xəbər verir ki, Taman diviziyasının leytenantı evlilik təklifini 16 ədəd T-72B3 tanklarını ürək formasında düzərək edib.

Leytenantın sevgilisi evlilik təklifinə müsbət cavab verib.

Hadisə Moskva ətrafındakı Alabino poliqonunda baş verib.

