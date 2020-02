2019-cu ildə Azərbaycana yaşı 100 ildən yuxarı olan 80,75 min manatlıq əntiq əşyalar idxal olunub ki, bu da 2018-ci il ilə müqayisədə 0,2% azdır.

Metbuat.az xəbər verir ki Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumata görə, miqdar nisbətində bu fərq daha böyük olub.

Belə ki, ötən il ərzində 355 kq yaşı 100 ildən yuxarı olan əntiq əşyalar idxal olunub ki, bu da 2018-ci il ilə müqayisədə 65,1% azdır.

