Ləğv olunan dairələrdə təkrar seçki nə zaman keçiriləcək? - AÇIQLAMA

"Nəticələri ləğv olunan dairələrin qalib gəlmiş və ya şikayətçi olan namizədləri Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) qərarından yenidən şikayət edə bilərlər".

Metbuat.az modern.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri MSK-nın keçmiş üzvü Akif Qurbanov deyib. O bildirib ki, komissiyanın qərarından narazı olan şəxslərin Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət etmək hüququ var:

"Əgər bu məhkəmənin də qərarından razı qalmasalar, Ali Məhkəməyə müraciət göndərilə bilər. Məhkəməyə göndərilən şikayətlərə 3 gün müddətində baxılmalıdır. Qərardan kim narazıdırsa, şikayət etmək hüququ var”.

A.Qurbanov həmçinin diqqətə çatdırıb ki, təkrar seçkinin nə zaman keçirilməsi haqqında konkret müddət yoxdur:

"Məsələn, mandat ləğv edilirsə, 1 ay müddətində boş qalan yerə seçki keçirilməsi haqqında qərar qəbul edilir. Amma ləğv olunan nəticələrdən sonra yenidən seçki keçirilməsinin konkret müddəti yoxdur. Milli Məclisə seçkilərin təyin edilməsi ilə bağlı Prezident sərəncam verir. O, nə zaman sərəncam verəcəksə, ona uyğun olaraq, Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkiləri təşkil edəcək”.

Keçmiş MSK üzvü onu da əlavə edib ki, nəticələri ləğv edilən dairələrdən qalib gəlmiş namizədlər təkrar seçkilərdə iştirak edə bilərlər:

Bu məsələdə heç kimə məhdudiyyət yoxdur”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.