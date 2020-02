Badamdar sürüşmə kütləsində üzərində uçqunlar baş verib.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bu gün sürüşmənin üzərində 50 metr enində torpaq kütləsi 20 metr irəliyə doğru sürüşüb.



Hazırda sürüşmə sahəsində gərginlik qalmaqdadır.

