Daxili İşlər Naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsinin vəzifəli şəxsini təqaüdə göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazirin əmri ilə Xətt Polis İdarəsinin Gəncə şəhər şöbəsinin rəisi, polis polkovnik-leytenantı Şadəm Hüseynov xidmət olmanın son yaş həddi ilə bağlı vəzifəsindən azad olunaraq təqaüdə göndərilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.