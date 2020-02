"Yataqda ondan istədiyimi ala bilmirdim" - Məşhur futbolçunun xanımı / FOTOLAR

İsveçrə millisinin futbolçusu Blerim Dzemailinin keçmiş həyat yoldaşı Eryona Süleymani futbolçu ilə boşanmasından danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fransada keçirilən AVRO-2016-nın ən seksual fanatı seçilən cazibədar xanım "Qalatasaray”ın sabiq ulduzundan 2017-ci ildə ayrılmasının səbəblərini açıqlayıb:

"Bu gün sərbəst və xoşbəxt bir qadın olaraq, futbolçu yoldaşının həyatının nə qədər çətin olduğunu görmüşəm. Öz həyatını ikinci plana atırsan, ölkələri dəyişirsən, gəzirsən.

Blerimi sevirəm, o, övladlarımın atasıdır, hörmət edirəm. İstədiyi həyatı yaşaya bilər. Ayrılmağımızın səbəbi bir-birimizə qarşı münasibətin soyuması və sevgimizdən həzz almamağımız idi.

Artıq yataqda ondan istədiyimi ala bilmirdim və bunun üçün də uşaqlarımın atasından xoşum gəlmir”.(fanat.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.