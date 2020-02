Ermənistanda hərbçilərin olduğu nəqliyyat vasitəsi qəzaya düşüb.

Metbuat.az erməni mətbuatına istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən gün baş verib. Belə ki, fevralın 13-də Muratsan hərbi hospitalından Sisyana əsgər aparan avtomobil idarəetməni itirərək yolun kənarına aşıb.



Nəticədə avtomobildə olan 6 əsgər yaralanıb. Xəstəxanaya çatdırılan əsgərlərin üçünün vəziyyəti ağırdır.



Qəzanın baş verməsinə yolların buz bağlaması səbəb olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

