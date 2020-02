Vətəndaşlara güzəştli kredit və texnikanın verilmə ŞƏRTLƏRİ

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyinin və aqrar sahədə lizinq fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi haqqında müvafiq fərman imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkə başçısının fərmanı ilə kənd təsərrüfatı ilə bağlı güzəştli texnikaları təkcə “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti deyil, digər qurumlardan da almaq mümkündür.

Əvvəllər “Aqrolizinq” ASC yeganə təchizatçı şirkət idi. Sahibkarlar yalnız bu cəmiyyətdən texnika almaqla güzşətli şərtlərdən yararlana bilirdi. Vətəndaşlar “Aqrolizinq” ASC-yə müraciət edərək istədiyi texnikanı ələd edir, texnikanın qiymətinin 20%-nin ödəniş edir, qalan hissəsini isə 10 il müddətini kreditlə əldə edirdilər. 20 faiz ödəniş edildikdən sonra texnikanın qiymətinin 40 faizi onlara güzəşt olunurdu.

Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyindən Metbuat.az-a daxil olan məlumata görə, hazırda bütün təchizatçı və istehsalçı şirkətlər texnikaların satışını güzəştli yolla həyata keçirə bilir. Respublikada nə qədər texnikalar satılırsa, onların ilkin dəyərinə 40 faiz güzəşt tətbiq olunur. Vətəndaş istədiyi yerə yaxınlaşır, onlar arasında texnikanın alınması ilə bağlı alqı-satqı gedir, bundan sonra Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinə müraciət olunur. Həmin texnikanın ilkin dəyərinə agentlik tərəfindən dövlət vəsaiti hesabına 40 faiz güzəşt tətbiq olunur. Misal üçün, vətəndaş 100 min AZN-ə texnika alıbsa, 40 min AZN texnikanı satan şirkətə ödənilir. Burda texnikanı satan şirkət heç nə itirmir, eyni zamanda vətəndaş da 40 faiz ucuz texnika əldə edir.

Qeyd edək ki, ağır texnikaların əldə edilməsi zamanı vətəndaşlar üçün xüsusi prosedur mövcud deyil. İstənilən vətəndaş, ona uyğun olan texnikanı almaqla dövlətin təklif etdiyi 40 faiz güzəştdən yaralana bilər. Sadəcə olaraq texnika yeni olmalıdır. Eyni zamanda güzəştli şərtlərlə əldə olunan texnikaların tikinti sektorunda istifadəsinə icazə verilmir. Vətəndaş ağır texnikanı yalnız kənd təsərrüfatı sektorunda istifadə edə bilər. Əgər monitorinq zamanı məlum olsa ki, texnika tikinti sektorunda istifadə edilib, bu halda güzəştli şərtlər ləğv olunur.

Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi eyni zamanda sahibkarlıq subyektlərinə güzəştli kreditlər verir. Həmin kreditlərin verilmə müddəti, miqdarı və şərtləri belədir:

5 000 manatadək - mikrokreditlər;

5 001 manatdan 30 000 manatadək - kiçikhəcmli kreditlər;

30 001 manatdan 100 000 manatadək - ortahəcmli kreditlər;

100 001 manatdan 200 000 manatadək - irihəcmli kreditlər;

1 000 000 manatədək - kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin alınması üçün kreditlər.

Güzəştli kreditlərin müddətləri aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

mikrokreditlər üçün - 2 ilədək;

kiçik və ortahəcmli kreditlər üçün - 3 ilədək;

irihəcmli kreditlər üçün - 5 ilədək.

Kreditlər üzrə güzəşt müddəti aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

mikrokreditlər üçün - 12 ayadək;

kiçik və ortahəcmli kreditlər üçün - 18 ayadək;

irihəcmli kreditlər üçün - 24 ayadək.

Kredit müddəti güzəştli şərtlərlə alınan damazlıq heyvanlar üçün 3 il, digər kənd təsərrüfatı istehsal vasitələri üçün 5 ildir. Alınmasında güzəşt tətbiq edilən kənd təsərrüfatı istehsal vasitələri üçün kreditlərə güzəşt müddəti şamil edilmir.

Güzəşt müddətində sahibkarlıq subyekti yalnız faiz borcunu ödəyir, əsas borc üzrə hər hansı ödəniş həyata keçirmir.

Sahibkarlıq subyektləri alınmış kreditlər üzrə faiz borclarını və əsas borcu güzəşt müddəti bitdikdən sonra növbəti aydan başlayaraq, kredit müqaviləsinə uyğun olaraq, hər ayın ilk iş günü bərabər hissələrlə ödəyirlər.

Aqrar sahədə güzəşt tətbiq ediləcək texnikaların siyahısı

