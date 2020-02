Bakıda DƏHŞƏT! Qız xəstə atasını amansızlıqla döydü - VİDEO

Bakıda qız öz doğma atasını döyüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, döyülən yaşlı kişi ARB-nin "Elgizlə izlə" proqramına gələrək başına gələnləri göz yaşları ilə danışıb.

Gülağa adlı kişi insult və infarkt keçirib. Elgiz Əkbərin sözlərinə görə, yaşlı ata deyib ki, qızı onu xüsusi amansızlıqla döyüb. Ata efirdən kənar danışsa da, efir zamanı danışmaqdan qorxub. Qızından qorxduğu üçün adının çəkilməsini istəməyib.

Studiyaya zəng vuran qız atanın söylədiklərini təkzib edib və atasının anlaqsız olduğu üçün belə danışdığını deyib. Ekspertlər qızın sözlərinə inanmayıblar.(Baku.ws)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.