Suriyanın İdlib bölgəsində Bəşər Əsəd rejiminə aid helikopter vurulub.

Metbuat.az "sondakika.com"a istinadla xəbər verir ki, hadisə İdlib Gərginliyin Azaldılması Bölgəsi daxilindəki Qərbi Hələbdə baş verib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.