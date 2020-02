Rusiya bu azərbaycanlı cərrahdan danışır: 1 gündən 56 xəstənin gözünü...

Azərbaycan əsilli rusiyalı oftalmoloq-cərrah Emin Usubov rekorda imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Başqırdıstanın Ufa şəhərində Göz Xəstəlikləri Elmi-Tədqiqat İnstitutunda çalışan azərbaycanlı cərrah 1 gündə gözdə keçirilən əməliyyatların sayına görə Rusiya rekordunu təzələyib. 2002-ci ildən İnstitutda çalışan azərbaycanlı yüksək səviyyətli oftalmoloq-cərrah hesab olunur.

Ölkə başçısı Radiy Xabirovun göstərişi ilə həkim briqadası ilə birlikdə İşimbay Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına gələn Usubov 1 sutkada 56 nəfər yerli sakinin gözündə əməliyyat aparıb. Bununla da o, həmkarı Renat Kazakbayevin (50 əməliyyat) rekordunu təzələyib. İşimbayda azərbaycanlı cərrah yaxın 1 həftədə 150 əməliyyat keçirməyi planlaşdırır.

Xatırladaq ki, 2016-cı ilin aprelində Ufada Emin Usubov hücuma uğramışdı. Çənəsi qırılan və ağır bədən xəsarətləri alan həkim 1 həftədən çox komada qalıb. Hücumun milli zəmində törədildiyi müəyyən olunmuşdu.(modern.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.