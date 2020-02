Daxili İşlər orqanlarında yeni təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lənkəran DYP-nin rəisi, polis mayoru Elşən Əvəz oğlu Əzizov vəzifəsindən azad edilərək Sabirabad rayonu DYP rəisi vəzifəsinə təyin olunub.(Report)

