Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Neft və Qaz İnstitutunun direktoru vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, AMEA-nın Rəyasət Heyətinin iclasında akademik İbrahim Quliyev öz ərizəsi ilə institutun direktoru vəzifəsindən azad edilib.

İnstitutun direktoru vəzifəsinin icrası akademik Fəxrəddin Qədirova həvalə edilib.

