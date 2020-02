VAR-a yenilik gətirilir

İtaliya Futbol Federasiyası videotəkrar sistemində (VAR) yenilik etmək niyyətindədir.

Metbuat.az İtaliya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, federasiya komandalara etiraz haqqının verilməsi üçün FİFA-ya müraciət edib.

Yeni qayda tətbiq olunsa, A Seriyası təmsilçiləri hakimin VAR-a müraciət etmədiyi epizodlarda etiraz edərək, həmin epizoda baxılmasını tələb edə biləcək.

Qeyd edək ki, son vaxtlar A Seriyasında hakim idarəçiliyindən narazılıq var. Ən son “Napoli”nin baş məşqçisi Cennaro Qattuzo və “Latiso”nun çalışdırıcısı Simeone İnzaqi hakim qərarlarına etirazını bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.