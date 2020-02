Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Ukraynanın dövlət başçısı Vladimir Zelenski arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, prezidentlər dekabrın 9-da Parisdə keçirilən Normandiya sammitinin nəticələrinə dair müzakirələr aparıblar. Sammitdə qəbul olunmuş qərarların həyata keçirilməsinin vacibliyi vurğulanıb.

Dövlət başçıları əsirlərin dəyişdirilməsinə dair məsələləri də nəzərdən keçiriblər.

Anar / Metbuat.az

