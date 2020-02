La Liqada 24-cü tur başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, açılış oyununda "Atletiko" "Valensiya"nın qonağı olub. Matç 2:2 hesabı ilə başa çatıb.

"Valensiya" - "Atletiko" - 2:2

Qolllar: Llorente, 15 (0:1), Paulista, 40 (1:1), Partey, 43 (1:2), Kondoqbia, 59 (2:2)

Bu nəticədən sonra "Atletiko" 40 xalla 4-cü, "Valensiya" 38 xalla 6-cı pillədə qərarlaşıb. Turnir cədvəlinə 52 xalla "Real" başçılıq edir. "Barselona" 49 xallla 2-ci, "Hetafe" 42 xalla 3-cüdür.

