Türkiyə Superliqasında 22-ci tura start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə 1 matç keçirilib. "Beşiktaş" səfərdə "Başakşəhər"lə qarşılaşıb. Matç meydan sahiblərinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

"Başakşəhər" - "Beşiktaş" - 1:0

Qol: Demba Ba, 50

Bu qələbə ilə "Başakşəhər" xalını 43-ə çatdıraraq 1-ci pilləyə yüksəlib. "Sivasspor" 42 xalla (21 oyun) 2-ci, "Trabzonspor" 41 xalla (20 oyun) 3-cüdür. "Beşiktaş" isə 36 xalla 7-ci pilədə qərarlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.